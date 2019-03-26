ADANA, () - ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişiyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. 6 bin 367 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 27,50 gram eroin, 1 kilo 234 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, 486 gram skunk esrar da ele geçirildi. Uygulamaların süreceği bildirildi.
(Görüntülü) Adana'da asayiş uygulaması
ADANA, () - ADANA'da polis, kent genelinde yaptığı uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişiyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı....
26 Mart 2019 Salı 10:56
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