ADANA, () - ADANA'da, 'başkasına ait banka kartı' kullanma suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yusuf T. (49) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri, 'başkasına ait banka kartı' kullanma suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Yusuf T.'nin Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Adrese baskın yapan ekipleri fark ederek kaçmaya başlayan Yusuf T., kovalamaca sonucu yakalandı. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
(Görüntülü) Adana'da aranan hükümlü yakalandı
ADANA, () - ADANA'da, 'başkasına ait banka kartı' kullanma suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yusuf T. (49) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri, 'başkasına...
29 Nisan 2019 Pazartesi 10:52
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