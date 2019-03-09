Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

(Görüntülü) Adana'da 300 polisle operasyon; aranan 61 kişi yakalandı

ADANA'da kent merkezinde 300 polis ile yapılan operasyonlarda farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 61 kişi yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, terör ve narkotik...

ADANA'da kent merkezinde 300 polis ile yapılan operasyonlarda farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 61 kişi yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, terör ve narkotik suçlarla mücadele ekipleri, kent merkezinde ev baskınları ve uygulamalar yaptı. Daha önce belirlenen adreslere baskınlar düzenleyen ekipler, ara sokaklarda ise şüpheli gördüğü kişiler üzerinde GBT sorgusu yaptı. Belirli istikametlerdeki yollarda sabit uygulama yapan ekipler ise, şüpheli görülen araçları tek tek durdurarak arama yaptı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolculara da üst araması yapıldı.

61 KİŞİ YAKALANDI

Farklı suçlardan kesilmiş cezası bulunan 61 kişinin yakalandığı uygulamalarda, bir kilo 63 gram esrar, 0,93 gram eroin, 305 uyuşturucu hap, 541 gümrük kaçağı sigara, 400 litre sahte içki, 3'ü kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Çalıntı 2 motosiklet ve ülkede kalış süresini ihlal ettiği tespit edilen yabancı plakalı bir otomobilin ele geçirildiği uygulamada, 45 araca 11 bin 899 lira para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328