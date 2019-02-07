CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu 5 sanığa, 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan 10 yıl 6 ay ile 13 yıl 19 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, sanıkları, eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan beraat ettirdi.
(Görüntülü) 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 5 sanığa hapis cezası (1) (Arşiv)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu 5 sanığa,...
07 Şubat 2019 Perşembe 16:02
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