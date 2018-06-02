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(Görüntülü) Açık unutulan kamyon damperi üst geçide çarptı: 7 yaralı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde hareket halindeki açık unutulan kamyon damperi, üst geçide çaptı. Kazada, üst geçidi kullanan 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Gölbaşı Ankara-Konya yolu üzerinde meydana geldi. Ekrem Keskin...

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde hareket halindeki açık unutulan kamyon damperi, üst geçide çaptı. Kazada, üst geçidi kullanan 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gölbaşı Ankara-Konya yolu üzerinde meydana geldi. Ekrem Keskin yönetimindeki 06 DVY 64 plakalı kamyonun açık unutulan damperi, yol üzerinde bulunan yaya üst geçidine çarptı. Kazada üst geçidi kullanan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Üst geçitten indirilen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üst geçide çarpan kamyon ise vinç yardımı ile belediye ekipleri tarafından çekildi. Bu sırada Konya yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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