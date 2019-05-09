Muammer ŞEN/KARAMAN,() - KARAMAN'da 'yağma ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hükümlü olduğu açık cezaevinden firar eden Ali Parmaksız, jandarma tarafından saklandığı köy evinde yakalandı. Antalya'da 'yağma', Karaman'da ise 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarına karıştığı için aldığı 6 yıl hapis cezasının bir kısmını kapalı cezaevinde geçiren Ali Parmaksız, geçen nisan ayında bulunduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmedi. Bunun üzerine Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma, firari Parmaksız'ın Göztepe köyünde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan Parmaksız, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) Açık cezaevi firarisi, saklandığı köy evinde yakalandı
Muammer ŞEN/KARAMAN,() - KARAMAN'da 'yağma ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hükümlü olduğu açık cezaevinden firar eden Ali Parmaksız, jandarma tarafından saklandığı köy evinde yakalandı. Antalya'da 'yağma',...
09 Mayıs 2019 Perşembe 17:32
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