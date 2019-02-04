(Görüntülü) 91 yaşındaki adamın öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kıvılcım'a kamyonetin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, dün saat 15.50 sıralarında Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 48 TJ 630 plakalı kamyonet, Ortakent Mezarlığı önünden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ömer Kıvılcım'a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Kıvılcım, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kıvılcım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıvılcım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsisi tamamlanan Ömer Kıvılcım, bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Öte yandan, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ömer Kıvılcım'ın öldüğü kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ömer Kıvılcım, karşıdan karşıya geçerken yolda seyreden otomobil duruyor. Otomobilin arkasından gelen kamyoneti geç fark eden Kıvılcım, karşıya geçebilmek için hızla koşuyor fakat kamyonet yandan çarpıyor. Kıvılcım, çarpmanın ardından yere yığılıyor.