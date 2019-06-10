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(Görüntülü) 8 katlı apartmanın çatısından atlayan genç öldü

ESKİŞEHİR'de Özkan K. (20), 8 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi. Vişnelik Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir süre dolaştığı öğrenilen Özkan K., bankta oturduktan sonra kapısını açık gördüğü 8 katlı...

ESKİŞEHİR'de Özkan K. (20), 8 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

Vişnelik Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir süre dolaştığı öğrenilen Özkan K., bankta oturduktan sonra kapısını açık gördüğü 8 katlı apartmana girdi. Çatıya çıkan Özkan K., çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan K.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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