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(Görüntülü) 8 kadının telefonunu çalan motosikletli kapkaççı yakalandı

GAZİANTEP'te, motosikletli A.Y.'nin yolda yürüyen kadının arka cebindeki cep telefonunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı yöntemle 8 kadının daha cep telefonunu çaldığı belirlenen A.Y., yakalanıp, tutuklandı. Sarıgüllük...

GAZİANTEP'te, motosikletli A.Y.'nin yolda yürüyen kadının arka cebindeki cep telefonunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı yöntemle 8 kadının daha cep telefonunu çaldığı belirlenen A.Y., yakalanıp, tutuklandı.

Sarıgüllük Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kadının pantolonunun arka cebinde bulunan telefonu, motosikletle yanından geçen bir kişi tarafından çalındı. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, bir süre plakasız motosikletteki şüphelinin peşine düşen kadın ve arkadaşı, başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, mağdur kadının ifadesine başvurdu ve ardından bölgedeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonunda polis, kapkaç şüphelisinin A.Y. olduğunu belirledi, evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf eden A.Y., farklı tarihlerde kent merkezinde aynı yöntemle 8 kadının daha cep telefonlarını çaldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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