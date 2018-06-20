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(Görüntülü) 8 iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

AYDIN il merkeziyle çevre ilçelerinden 1 yılda 8 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen N.A., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,...

AYDIN il merkeziyle çevre ilçelerinden 1 yılda 8 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen N.A., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Efeler, Nazilli ve Kuşadası'ndaki 8 ayrı iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olaylarının faillerini bulmak için çalışma başlattı. İş yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dün operasyon yapıp Efeler ilçesindeki evinde N.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Girdiği iş yerlerindeki çalışanların dalgınlığından faydalanıp gözüne kestirdiği cep telefonu, tablet, çanta ve dizüstü bilgisayarları alarak kayıplara karıştığı belirtilen zanlı N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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