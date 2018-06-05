(Görüntülü) 8'inci kattan düşen liseli Yaren kurtarılamadı

Olay Yeni Bağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Liseli Yaren Tokay, ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 8'inci kat penceresinden, apartmanın arka bahçesinde çimlerin üzerine düştü. Ağır yaralanan Yaren, yakınlarının çağırdığı 112 ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaren, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay Yeni Bağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Liseli Yaren Tokay, ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 8'inci kat penceresinden, apartmanın arka bahçesinde çimlerin üzerine düştü. Ağır yaralanan Yaren, yakınlarının çağırdığı 112 ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaren, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.