Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

(Görüntülü) 71 ayrı suçtan aranan şüpheli, 5 yıl sonra yakalandı

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da, 71 farklı suç kaydından hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan H.S.Ş. (30) saklandığı ablasının evinde yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele...

Tayfur KARA/SAMSUN, () - SAMSUN'da, 71 farklı suç kaydından hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan H.S.Ş. (30) saklandığı ablasının evinde yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, H.S.Ş.'nin çok sayıda mağduru benzer yöntemlerle dolandırdığını belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, arandığı 5 yıl boyunca suç işlemeye devam ettiği tespit edildi. 71 farklı suç kaydından hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.Ş., saklandığı Samsun'da ablasının evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328