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(Görüntülü) 6 saat arayla vefat eden yaşlı çift, yan yana toprağa verildi

ZONGULDAK'ta 6 saat arayla vefat eden Reyhan Şakir (81) ile eşi Osman Şakir (86) çiftinin cenazeleri yan yana toprağa verildi. On Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Reyhan Şakir dün akşam saat 22.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Zonguldak...

ZONGULDAK'ta 6 saat arayla vefat eden Reyhan Şakir (81) ile eşi Osman Şakir (86) çiftinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

On Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Reyhan Şakir dün akşam saat 22.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Reyhan Şakir, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ereğli ilçesindeki özel hastanede yaklaşık 1 aydır tedavi gören eşi Osman Şakir'in de aynı saatlerde kalbi durdu. Doktorların müdahalesi sonucu tekrar kalbi çalıştırılan Osman Şakir, saat 04.00 sıralarında ise hayatını kaybetti. 60 yıldır evli oldukları öğrenilen yaşlı çiftin yakınları iki acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Reyhan ve Osman Şakir çifti, bugün öğle namazının ardından On Temmuz Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi. Çiftin oğlu Hüseyin Şakir, babası ve annesini birkaç saat arayla kaybettiklerini anlatarak, "1 ay önce yoğun bakıma yattı babam. Yoğun bakıma yatması nedeniyle annem üzülüyordu. En son cumartesi günü ablamın eşi rahatsızdı. Annem orada biraz fenalaşmıştı. Dün acile getirdik ambulansla. Solunumu durdu. Doktorun çabasına rağmen kurtaramadık. Saat 22.30 gibi rahmetli olduğu söylendi. Sabaha karşıda babamın rahmetli olduğu haberi geldi." dedi.

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