Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA KARAMAN'da bir ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Karaman merkeze bağlı Sudurağı Beldesi'nde besicilik yapan Fatih Can, dün ağılındaki koyunlardan 6'sının çalındığını fark edip jandarmaya haber verdi. Jandarma yaptığı çalışma sonucu koyunları çalan S.K. (30), C.Ö.(31), B.A.(29) ve A.Ç.'yi (19), Konya'daki adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Çalınan koyunlarda sahibine teslim edildi. 4 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye getirildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.
(Görüntülü) 6 koyunu çalan 4 kişi yakalandı
Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA KARAMAN'da bir ağıldan 6 koyun çalan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Karaman merkeze bağlı Sudurağı Beldesi'nde besicilik yapan Fatih Can, dün ağılındaki koyunlardan 6'sının çalındığını...
20 Mart 2019 Çarşamba 19:00
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