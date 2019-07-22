HATAY'ın İskenderun ilçesinde 4'ü çocuk 6 kişinin bindiği motosiklet şaşkınlık yaratırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçenin en işlek caddesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde trafikte seyir halinde bir motosiklette 4'ü çocuk 6 kişi yolculuk etti. Sürücü baba ve arkada oturan annenin başlarında kaskları olduğu, 4 çocuğun ise kasksız yolculuk yaptığı motosikleti görenler şaşkına döndü. 6 kişilik motosiklet, trafikteki tehlikeli yolculuğuna mobese kameralarına aldırış etmeden devam etti.
(Görüntülü) 6 kişinin bindiği motosiklette tehlikeli yolculuk
HATAY'ın İskenderun ilçesinde 4'ü çocuk 6 kişinin bindiği motosiklet şaşkınlık yaratırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçenin en işlek caddesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde trafikte seyir halinde bir motosiklette...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:47
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