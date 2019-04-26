(Görüntülü) 6 araç zincirleme kazaya karıştı, yol trafiğe kapandı

İZMİT'te, biri özel halk otobüsü, 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, D- 100 karayolu Ankara yönü, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.



​​Kaza, bu sabah erken saatlerde D- 100 karayolu Yahya Kaptan mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halim Yazıcı yönetimindeki 41 TB 361 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden Öncü Bentürk yönetimindeki 41 EM 324 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan iki araç, yine aynı yöne giden Murat Dilek yönetimindeki 41 J 0049 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, refüjdeki bariyeri aşarak karşı şeride devrildi. Yaklaşık 25 metre sürüklenen otobüs, karşı yönden gelen Ceyhun Kızmaz yönetimindeki 34 VV 5078 plakalı kamyon, Bircan Karaca yönetimindeki 41 BJ 192 plakalı otomobil ve Kazım Demirsöz yönetimindeki 06 DV 2257 plakalı otomobile çarparak durabildi. Zincirleme kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönü trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar yan yollara yönlendirildi. Devrilen otobüsün vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

