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(Görüntülü) 5 yıl sonra yakalanan firari cinayet zanlısı: Beni nasıl yakaladınız

ADANA'da 2013 yılında kahvede çıkan silahlı kavgada Murat Şahinoğlu'nu tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan, 'kasten adam öldürme' suçundan 17 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan İbrahim Şahinoğlu, polisin operasyonuyla yakalandı....

ADANA'da 2013 yılında kahvede çıkan silahlı kavgada Murat Şahinoğlu'nu tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan, 'kasten adam öldürme' suçundan 17 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan İbrahim Şahinoğlu, polisin operasyonuyla yakalandı. Şahinoğlu, polislere, "5 yıldır kaçıyorum, beni nasıl yakaladınız?" dedi.

Olay, 2013 yılında Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ş.'ye (31) kahveye devamlı gelen gruba, "Rahatsızlık çıkarıyorsunuz. Bir daha buraya gelmeyin" dedi.  Bunun üzerine çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Murat Şahinoğlu (38) hayatını kaybetti, kahve sahibi Ramazan Ş. ile Muzaffer O. (32) ile Cengiz Ş. (23) yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden Murat B. tutuklanırken, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cinayat zanlısı İbrahim Şahinoğlu ise kaçtı.

Aranan Şahışlar Büro Amirliği ekipleri, gıyabında 17 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Şahinoğlu'nun Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını saptadı. 3 saat boyunda sokakta gözetleme yapan polisler, evden çıkan Şahinoğlu'nu yakaladı. Emniyete götüren Şahinoğlu, polislere, "5 yıldır kaçıyorum,beni nasıl yakaladınız?" dedi.

İbrahim Şahinoğlu, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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