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(Görüntülü) 5 yavru yeni yavru köpeği ağzı bağlı çöp poşetiyle attılar

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, yeni doğmuş 5 yavru köpek, boş arazide ağzı bağlı poşet içinde bulundu. Yoğun bakım tedavisi ile sağlıklarına kavuşan yavru köpeklere başka bir köpek annelik yapmaya başladı. Vatandaşlar, dün...

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, yeni doğmuş 5 yavru köpek, boş arazide ağzı bağlı poşet içinde bulundu. Yoğun bakım tedavisi ile sağlıklarına kavuşan yavru köpeklere başka bir köpek annelik yapmaya başladı.

Vatandaşlar, dün akşam saat 19.35 sıralarında Çay Mahallesi Mustafa Zeren Caddesi'ndeki boş arazide ağzı bağlı çöp poşetinden köpek sesleri geldiğini duydu. Poşeti açan vatandaşlar, 5 yavru köpek ile karşılaştı. Çaycuma Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Yavru köpekler hemen tedavi altına alındı. 

Veteriner hekim Doğuş Özdil, vücut ısıları düşmüş halde bulunan köpeklerin sağlıklarını kavuştuğunu söyledi. Özdil, “Yavrular yoğun bakımda tedavi edildiler. Bugün yeni anne ve kardeşlerine kavuştular. Bu vicdansızlığı yapanları gören ya da bilen varsa bilgi vermelerini rica ediyorum. Yaklaşık 15 gün önce de annesinin bakmadığı yavru bir kediyi yuvasına alıp emziren annemiz, yavruları daha sonra güvenli bir yere taşıdıktan sonra emzirmeye devam etti" dedi.

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