(Görüntülü) 5'inci kattan düşen genç kız yaralandı
ÇORUM’da, 5'inci kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek düştüğü öne sürülen Meryem Nur Y. (16) ağır yaralandı. Meryem Nur Y. hastanede tedavi altına alındı. Olay, öğle saatlerinde Mimarsinan Mahallesi 7'inci Cadde’de meydana...
09 Mayıs 2019 Perşembe 17:24
ÇORUM’da, 5'inci kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek düştüğü öne sürülen Meryem Nur Y. (16) ağır yaralandı. Meryem Nur Y. hastanede tedavi altına alındı. Olay, öğle saatlerinde Mimarsinan Mahallesi 7'inci Cadde’de meydana geldi. Meryem Nur Y. iddiaya göre 5'inci kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek, çimle kaplı bahçeye düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Nur Y. tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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