(Görüntülü) 5'inci kat penceresinden düşen minik Ali, toprağa verildi
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı binanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Ali Çelik (2), gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, dün akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak’ta...
28 Mayıs 2019 Salı 16:25
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı binanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Ali Çelik (2), gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, dün akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Evin bir odasında oynayan Ali Çelik, anne Sevgül Çelik'in mutfakta olduğu sırada evin penceresinden aşağıya düştü. Beton zemine düşen Ali Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Çelik’in ölüm haberi Sevgül- Sunalp Çelik çiftini yasa boğdu. Ali Çelik için Kepez Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. İnşaat firması sahibi baba Sunalp Çelik, cenazede taziyeleri kabul etti. Ali Çelik, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.