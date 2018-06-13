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(Görüntülü) 48 otomobilden hırsızlık yapan kameradaki şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te, parke taşı ve cam kesme aparatıyla 48 ayrı otomobilden hırsızlık yapan M.K., polisin operasyonuyla yakalandı. M.K.'nın son hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki...

GAZİANTEP'te, parke taşı ve cam kesme aparatıyla 48 ayrı otomobilden hırsızlık yapan M.K., polisin operasyonuyla yakalandı. M.K.'nın son hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, il genelinde 48 ayrı otomobilden hırsızlık olayı ile ilgili yapılan araştırma ve kamera görüntülerinden şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelilerden M.K.'yı gözaltına alırken, evinde yapılan aramada ele geçirilen 3 altın bilezik ve üzerinde bulunan bin 500 liraya ile hırsızlıkta kullanılan cam kırma aparatına el konuldu. Emniyetteki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.K., adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin hırsızlık yaptığı otomobilin camını parke taşıyla kırıp tekmelediği anlar görülüyor.

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