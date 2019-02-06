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(Görüntülü) 46 dosyadan 6 yıldır aranan şüpheli, Kahramanmaraş'ta operasyonla yakalandı

KAHRAMANMARAŞ, Mersin ve Gaziantep'te 'belgede sahtecilik' ve 'başkasına ait kimlikle kişinin rızası dışında telefon hattı açtırma' gibi 46 dosyadan 6 yıldır aranan Fatih Özcan (46), saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Şüpheli,...

KAHRAMANMARAŞ, Mersin ve Gaziantep'te 'belgede sahtecilik' ve 'başkasına ait kimlikle kişinin rızası dışında telefon hattı açtırma' gibi 46 dosyadan 6 yıldır aranan Fatih Özcan (46), saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Her gittiği kentte açtığı iş yerlerinde başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak onların rızası dışında cep telefonu hattı açtığı iddia edilen Fatih Özcan, bu hatları yasa dışı yollarla başkalarına sattı. Bilgileri dışında kendi üzerlerine cep telefonu hattı açılan kişilerin ihbarları üzerine polis, Özcan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Sahte cep telefonu hattı açmaktan 44, özel belgede sahtecilik suçundan 2 olmak üzere 46 ayrı dosyadan hakkında araması olan Fatih Özcan, 6 yıl boyunca polisten kaçtı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Hakkındaki dosyaların 37'si Mersin'de, 7'si Kahramanmaraş'ta, 2'si de Gaziantep'te olan Fatih Özcan, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdi. Saklandığı adreslerde uzun süreli kalmayan Özcan'ın yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özel ekip kurdu. Hakkında 60 bin lira da para cezası bulunan şüphelinin Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisine ulaşan özel ekip, Fatih Özcan'ın daha önce de kaldığı belirlenen Ağcalı Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti. Çevresini sardıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, Özcan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Fatih Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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