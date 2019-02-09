(Görüntülü) 454 kilogram 38 gram eroinin kaçakçılık girişiminin organizatörü ve uyuşturucu şebekesinin lideri yakalandı
09 Şubat 2019 Cumartesi 15:58
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.