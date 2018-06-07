(Görüntülü) 4 yaşındaki Reşit'in kulağındaki işitme cihazı çalındı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde işitme engelli Reşit Polat'ın (4) kulağındaki işitme cihazı çalındı. Emine Polat, pahalı olduğu için cihazı alamadıklarını belirterek, yardım istedi. Olay, önceki gün ilçenin Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Polat ailesinin işitme engelli oğlu Reşit Polat, sokakta oynarken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kulağındaki işitme cihazı çalındı. Emine Polat, oğlunun geçirdiği ameliyat sonrası takılan cihazla duymaya başladığını anlattı. Cihazı satın alacak güçlerinin olmadığını kaydeden Emine Polat, "Ameliyat sonrasında oğluma, bizleri duyabilmesi için bir cihaz taktılar. Cihaz oğluma çok iyi geldi. Artık sesimize alışmaya başlıyordu. Ancak dışarıya çıktığında cihazın kulağında olmadığını gördüm. Bu cihaz oğlum için çok önemli. Pahalı olduğu için alamıyoruz. Bu nedenle yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.