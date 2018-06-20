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(Görüntülü) 4 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza, kamerada

BURSA'nın İznik ilçesinde, ağabeyinin elini bırakarak yola fırlayan Göktuğ Bozdağ (4), elektrikli triportörün çarpması sonucu yaralandı. Küçük çocuğun yaralanması ve kucaklanarak yerden kaldırılması güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza,...

BURSA'nın İznik ilçesinde, ağabeyinin elini bırakarak yola fırlayan Göktuğ Bozdağ (4), elektrikli triportörün çarpması sonucu yaralandı. Küçük çocuğun yaralanması ve kucaklanarak yerden kaldırılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde İznik ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Annesi ve ağabeyi ile birlikte şehir içi yolcu taşıyan minibüsten inen Göktuğ Bozdağ, caddenin karşı tarafına geçmek için beklemeye başladı. İddiaya göre, küçük çocuk, bir ara ağabeyinin elini bırakarak aniden yola çıkıp koştu. Göktuğ, aynı yönden gelen B.D. yönetimindeki, su servisi yapan elektrikli triportörün çarpması sonucu yaralandı. Aracın altında kalan küçük çocuk, çevredekiler tarafından triportörün altından çıkarıldı. Annesinin kucağına aldığı yaralı çocuk, vatandaşların yardımı ile bir kamyonete bindirilip İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göktuğ , acil servisteki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa'ya sevk edildi.

Küçük çocuğun yaralanması ve kucaklanarak yerden kaldırılması güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
 

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