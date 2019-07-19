Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

(Görüntülü) 4 yankesici güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

ÇANAKKALE kent merkezi ile Ezine ve Gelibolu ilçelerinde yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran çok sayıda kişinin yankesiciler tarafından soyuldukları şikayeti üzerine...

ÇANAKKALE kent merkezi ile Ezine ve Gelibolu ilçelerinde yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran çok sayıda kişinin yankesiciler tarafından soyuldukları şikayeti üzerine ekipler, çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Balıkesir’in Burhaniye ile Ayvalık ilçeleri arasında seyir halinde olduğu tespit edildi. İrtibata geçilen Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda önlem alarak aracı durdurdu. Araçtaki Ali G., Leyla G., Sevim G. ve Mehmet G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Sevim G. ve Mehmet G.'nin işlemleri Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürerken, Leyla G. ve Ali G. ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Leyla G. ve Ali G. adliyeye sevk edildi.

Ali G.’nin, Tekirdağ'da 9 ayrı suçtan, Leyla G.’nin Tekirdağ, Edirne ve İstanbul’da 10 ayrı suçtan, Sevim G.’nin İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Balıkesir ve Kırklareli illerinde toplam 49 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi, Mehmet G.’nin ise suç kaydının bulunmadığı tespit edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.