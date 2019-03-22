(Görüntülü) 4'üncü kattan tek katlı binanın çatısına düştü

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Türkan Cemal (32), 4'üncü kattaki evinin balkonundan yan taraftaki tek katlı binanın çatısına düştü. İtfaiye ekiplerince evin çatısından sedye ile alınan kadın kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay öğle saatlerinde, Darıca Emek Mahallesi Cevher Sokak'ta meydana geldi. Türkan Cemal, 4 katlı apartmanın çatı katı balkonunda dengesini kaybederek bitişikteki tek katlı evin çatısına düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Binanın çatısına çıkan yakınları ve itfaiye ekipleri Türkan Cemal'i sedyeye alarak itfaiye merdiveni ile indirdi. Türkan Cemal sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.