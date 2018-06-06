Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

(Görüntülü) 4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen Gülfidan'ın tedavisi sürüyor

ADIYAMAN'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralanan Gülfidan Oğuz'un (2), hastanedeki tedavisi sürerken, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gülfidan'ın bir gün daha gözlem altında...

ADIYAMAN'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralanan Gülfidan Oğuz'un (2), hastanedeki tedavisi sürerken, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gülfidan'ın bir gün daha gözlem altında tutulacağı öğrenilirken, düşme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Turgut Reis Mahallesinde yaşayan Mustafa ile Hatice Oğuz çiftinin 5 çocuğunun en küçüğü Gülfidan, 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybetti. Küçük kız, park halindeki otomobilin bagajının üzerine düştü. Yaralanan Gülfidan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen küçük kızın düşme anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren ve genel sağlık durumu iyi olan küçük Gülfidan'ın bir gün daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Balkondan otomobilin üzerine düşen kızının sağlık durumunun iyi olmasının en büyük tesellileri olduğunu anlatan baba Mustafa Oğuz, “İftar alışverişi için dışarıdayken kızım aradı ve kardeşinin balkondan düştüğünü söyledi. Koşarak geldiğimde kızımın otomobilin üzerine düştüğünü öğrendim. Sağlık ekipleri hemen geldi ve hastaneye getirdik. Doktorlar durumunun iyi olduğunu söylüyor. Kızımın otomobilin üzerine düşmesi ve kurtulması en büyük tesellimiz" dedi. Hastanede kızının yanında refakatçi olarak kalan anne Hatice Oğuz ise olay sırasında odada olduğunu belirterek, "Gürültü duyunca Gülfidan'ın düştüğünü gördük. Hemen hastaneye getirdik ve şu an durumu iyi" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325