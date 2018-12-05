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(Görüntülü) 4'üncü kat penceresinden servise bakan öğrenci, minibüsün üzerine düştü

SİVAS'ta lise öğrencisi Nursena K. (16), 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden okul servisine bakarken, park halindeki minibüsün üzerine düştü. Hafif yaralanan öğrenci, tedaviye alındı. Olay, saat 08.00 sıralarında Diriliş Mahallesi'nde...

SİVAS'ta lise öğrencisi Nursena K. (16), 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden okul servisine bakarken, park halindeki minibüsün üzerine düştü. Hafif yaralanan öğrenci, tedaviye alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Diriliş Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Nursena K., eğitim gördüğü Abdussamet Bal İmam Hatip Lisesi'ne gitmek üzere hazırlandı. Nursena K., okul servisine bakmak için evlerinin penceresinden eğildi. İddiaya göre bu sırada dengesini kaybeden öğrenci yaklaşık 11 metreden, bina önünde park halinde bulunan minibüsün üzerine düştü. Hafif yaralanan Nursena K., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, düştüğü aracın üzerinde çökme oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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