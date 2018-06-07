(Görüntülü) 4 metre yükseklikten düşen küçük İremsu, yaralandı
KARAMAN'da annesinin peşinden çatıya çıkarken dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten düşen 3 yaşındaki İremsu Altun yaralandı. Olay, saat 09.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1526 Sokak'ta meydana geldi. İremsu Altun, yıkadığı halıyı...
07 Haziran 2018 Perşembe 12:37
KARAMAN'da annesinin peşinden çatıya çıkarken dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten düşen 3 yaşındaki İremsu Altun yaralandı. Olay, saat 09.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1526 Sokak'ta meydana geldi. İremsu Altun, yıkadığı halıyı sermek için evlerinin çatısına çıkan annesi Emişe Altun'un peşinden koştu. Bu sırada küçük İremsu, dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten boşluğa düştü. Yaralanan İrem Altun, çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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