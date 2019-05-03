KARAKOLDAN BIRAKILINCA YİNE KÖPRÜYE ÇIKTI İzmit'te, 4 gün önce yaya köprüsüne çıkarak, intihar etmek isteyen, bugün aynı köprüye tekrar çıkıp, intihar girişiminde bulunurken, polis tarafından bulunduğu yerden alınarak, karakola götürülen I.Ç.C. (30), serbest bırakıldıktan 1 saat sonra yine aynı yere geldi. Tekrar intihar girişiminde bulunan I.Ç.C.'yi, polisler ve çevredekiler ikna etmek için 1 saat uğraştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen görevlilerin ikna çalışmaları sonrası I.Ç.C., çıktığı köprüden indirildi. Görevlilerin neye ihtiyacı olduğunu sorması üzerine I.Ç.C., Sakarya'ya gitmek için 50 TL lazım olduğunu söyledi. Görevlilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söylemesi üzerine I.Ç.C., polis eşliğinde yeniden karakola götürüldü. Köprüde toplananlar ise yaşananları izleyerek, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.
(Görüntülü) 4 gün sonra aynı köprüde intihara kalkıştı (2)
KARAKOLDAN BIRAKILINCA YİNE KÖPRÜYE ÇIKTI İzmit'te, 4 gün önce yaya köprüsüne çıkarak, intihar etmek isteyen, bugün aynı köprüye tekrar çıkıp, intihar girişiminde bulunurken, polis tarafından bulunduğu yerden alınarak, karakola...
03 Mayıs 2019 Cuma 17:07
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