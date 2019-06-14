Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(Görüntülü) 4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde çiftçi Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz'ı (25) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bölükkonak...

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde çiftçi Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz'ı (25) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bölükkonak köyünde çiftçilik yapan Serdar Yılmaz, geçen yıl evlendiği eşi Melek Yılmaz ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Serdar Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile olan eşi Melek Yılmaz'a ateş etti. Gençkadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Yılmaz aynı silahla kendine de ateş edek intihar etti. 

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Yılmaz çifti ile kadının karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz çiftinin cesetleri otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328