SULTAN ÇINKIR TOPRAĞA VERİLDİ Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam malulen emekli uzman çavuş eşi Ali Rıza Çınkır tarafından 2 ve 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla öldürülen 4 aylık hamile Sultan Çınkır'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sultan Çınkır'ın cenazesi daha sonra Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine getirildi. Tufanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sultan Çınkır'ın cenazesi, Gökçeli Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
(Görüntülü) 4 aylık hamile eşini 2 çocuğunun gözleri önünde öldürüp, intihar etti (2)
SULTAN ÇINKIR TOPRAĞA VERİLDİ Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam malulen emekli uzman çavuş eşi Ali Rıza Çınkır tarafından 2 ve 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla öldürülen 4 aylık hamile Sultan Çınkır'ın...
23 Nisan 2019 Salı 17:25
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