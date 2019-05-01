(Görüntülü) 36 aracın lastiklerini bıçaklayan şüphelilerden 3'ü yakalandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bıçakla, park halindeki 36 aracın lastiklerini patlatan 5 kişiden 3'ü, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.



Darıca'da geçen hafta Cuma günü sabah saatlerinde Darıca Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Berna Sokak, Orhangazi Caddesi Belge, Cengaver, Cuma, Çevre, Cevher, Alev ve Doğu Sokak’ta park halinde bulunan 36 aracın lastikleri, bıçakla patlatıldı. Bazı araçların 2 ve 4 lastiğine birden zarar verildi. Araç sahipleri, tamirci çağırarak lastiklerin tamirini yaptırdı. Şüphelilerin lastikleri patlattığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.



Araç sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla şüphelilerden 3'ü yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.