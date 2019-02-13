Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT'te altından Dicle Nehri'nin bir kolu olan Uluçay'ın (Botan) geçtiği 350 metre yükseklikteki tarihi Deliklitaş'ın (Rasıl Hacar) üzerine çıkan 4 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Görüntülerini sosyal medyada paylaşan gençler, hayatlarını tehlikeye atan bu dans nedeniyle kullanıcılardan tepki gördü. Kimlikleri belirsiz gençler, gezi için gittikleri kent merkezine 4 kilometre mesafedeki tarihi Deliklitaş'ın üzerine çıkıp, müzik eşliğinde halay çekti. Ölümle burun buruna gelen gençler, tarihi taş üzerinde dakikalarca halay çekerken, o anları cep telefonlarıyla da kaydedip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, gençlerin tehlikeli halayına tepki gösterdi.
(Görüntülü) 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ta halay çektiler
Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT'te altından Dicle Nehri'nin bir kolu olan Uluçay'ın (Botan) geçtiği 350 metre yükseklikteki tarihi Deliklitaş'ın (Rasıl Hacar) üzerine çıkan 4 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Görüntülerini...
13 Şubat 2019 Çarşamba 15:53
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