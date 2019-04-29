(Görüntülü) 30 metrelik su kuyusuna atlayan kadın kurtarıldı

ADANA'da, 30 metre derinliğindeki su kuyusuna atlayarak intihar girişiminde bulunan H.S. (48) CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, Sarıçam ilçesine Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.S. evinin bahçesinde bulunan 30 metre derinliğindeki su kuyusuna atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören yakınları ise H.S.'yi kuyudan çıkaramayınca CANKUR ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, H.S.'yi kuyuya inip halata bağlayarak kurtardı. Yaralanan kadın daha sonra tedavisi yapılmak üzere Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.