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(Görüntülü) 3 yaşındaki Yasin'i halk otobüsü ezdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 3 yaşındaki Yasin Ensar Dayan yaşamını yitirdi. Kaza, Huzur Mahallesi 12. Sokak üzerinde meydana geldi. Yaşar Y.'nin...

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sokakta oynarken halk otobüsünün altında kalan 3 yaşındaki Yasin Ensar Dayan yaşamını yitirdi. Kaza, Huzur Mahallesi 12. Sokak üzerinde meydana geldi. Yaşar Y.'nin (42) kullandığı 16 M 06076 plakalı halk otobüsü, sokakta oynayan Yasin Ensar Dayan'a çarpıp, altına aldı. Tekerleklerin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde can verdi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri sürücü Yaşar Y.'yi gözaltına alarak, karakola götürdü. Yasin Ensar Dayan'ın cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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