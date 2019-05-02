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(Görüntülü) 3'üncü kat penceresinden düşen çocuk yaralandı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Muhammed Emir Alparslan (7) yaralandı. Olay akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Erdem...

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Muhammed Emir Alparslan (7) yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Erdem ve Elif Alparslan çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Muhammed Emir Alparslan evlerinin açık olan penceresine çıktı. Pencerenin dışındaki sinekliğe yaslanan küçük çocuk, sinekliğin açılmasıyla 3'üncü kattan beton zemine düştü. Muhammed Emir'in düştüğünü gören baba Erdem Alparslan oğlunu otomobille Erbaa Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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