Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

(Görüntülü) 3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli kavga kamerada

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde kız alıp-verme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen pompalı tüfekli kavgada 3 kişi yaralandı. Pompalı tüfeklerle sokakta ateş açan şüpheliler ise cep telefonu...

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde kız alıp-verme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen pompalı tüfekli kavgada 3 kişi yaralandı. Pompalı tüfeklerle sokakta ateş açan şüpheliler ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, öğleden sonra ilçenin Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükkaplan ve Yıldız aileleri aile arasında kız alıp- verme meselesi yüzünden çıkan tartışma pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sokakta pompalı tüfeklerle bir süre karşılıklı çatışan aileler mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Cep telefonuyla görüntülenen tüfekli saldırganların ateş açması sonucu Zine Büyükkaplan, Basri Büyükkaplan ve Yıldız ailesinden adı öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Nizip'teki hastanelere kaldırılırken olay yerine giden polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325