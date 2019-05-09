Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi
Aile Mahkemesi hakimi: Kadınlar yerine kocalar sığınma evine alınsın
'Kadınlar yerine kocalar sığınma evine...
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest

(Görüntülü) 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

GAZİANTEP merkezli 3 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 3 tabanca ve 232 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize...

GAZİANTEP merkezli 3 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 3 tabanca ve 232 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep, Hatay ve Trabzon'da silah kaçakçılarının yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda baskın yapılan adreslerde 3 tabanca, 232 adet dolu fişek, 3 şarjör ve çok sayıda tabancaya markası ile seri numaraları bulunan logo ele geçirildi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler A.D., İ.D., H.A., A.Ç., O.Ş., M.T., M.Ş.C., T.K., S.Ö., K.A., S.K., V.H., H.K.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 11'i serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328