(Görüntülü) 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
GAZİANTEP merkezli 3 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 3 tabanca ve 232 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize...
09 Mayıs 2019 Perşembe 18:26
GAZİANTEP merkezli 3 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında 3 tabanca ve 232 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep, Hatay ve Trabzon'da silah kaçakçılarının yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda baskın yapılan adreslerde 3 tabanca, 232 adet dolu fişek, 3 şarjör ve çok sayıda tabancaya markası ile seri numaraları bulunan logo ele geçirildi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler A.D., İ.D., H.A., A.Ç., O.Ş., M.T., M.Ş.C., T.K., S.Ö., K.A., S.K., V.H., H.K.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 11'i serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise tutuklandı.
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