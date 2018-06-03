(Görüntülü) 3 arkadaş ortak kaderi yaşadı, şehit oldu (2)

MUHAMMET KAÇAR KAMERAOSMAN ŞİŞKO GİRESUN,() Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin?in (28), 2 yıl önce de arkadaşları Uzman Çavuş Bekir Kelleci (25) ve Uzman Çavuş Süleyman Kul (24) şehit düşmüştü. Birlikte asker olmaya karar veren 3 arkadaş ortak kaderi yaşadı, şehit düştü. Giresunlu Bekir Kelleci, Süleyman Kul ve Hakan Ergin arkadaşlar birlikte asker olmaya karar verdi, müracaatta bulundu. Sınavları kazanıp Uzman Çavuş olan Bekir Kelleci ve Süleyman Kul Mardin'de, Hakan Ergin ise Malatya'da göreve başladı. Uzman Çavuş Bekir Kelleci, 3 Nisan 2016?da Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit oldu. Cenazede arkadaşının fotoğrafını taşıyan Uzman Çavuş Süleyman Kul'da, 3 hafta sonra Nusaybin'de tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Dün ise Irak'ın Kuzeyindeki Basyan ve Avaşin bölgelerinde oluşturulan üs bölgelerin yol yapım faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. 3 arkadaşın ortak kaderi ailelerinin yanı sıra kenti de yasa boğarken, acılı şehit aileleri ise 'Vatan sağ olsun' temennilerini yineledi. Şehit haberi üzerine ilçede Uzman Çavuş Ergin'in ailesinin ikamet ettiği apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra ilçede çok sayıda vatandaş da Ergin ailesini ziyaret ederek taziyelerde bulundu. Ailede, 3 erkek kardeşten biri olan Ergin'in asıl görev yeri olan Malatya?dan 2 yıl önce geçici görevle Hakkari'nin Çukurca ilçesine gittiği, buradan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev aldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 ay önce Suriye?nin Afrin bölgesinde görev yürüten Uzman Çavuş Ergin?in kendisine ait sosyal medya hesabından tank mermisiyle fotoğrafın paylaşarak 'Türkiye Eynesil'e selamlar' yorumunda bulunmuştu. ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ'UN NAAŞI TRABZON'DA Şehit Uzman Çavuş Hakan Ergin'in cenazesi Hakkari'deki askeri törenin ardından askeri uçakla memleketi Eynesil ilçesinde toprağa verilmek üzere Trabzon'a getirildi. Saat 11.30 sıralarında Trabzon Havalimanı?na getirilen şehit naaşını annesi Aynur, babası Ahmet ile kardeşleri Ömer ve İsmail Ergin'în yanı sıra, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç,şehidin yakınları ve çok sayıda asker ve polis karşıladı. Uçağın havalimanına gelişi ile gözyaşlarına boğulan anne Aynu Ergin Oğlum ben seni böyle mi karşılayacaktım diyerek ağıt yaktı. Kardeşleri de koşarak tabura sarıldı. Karşılamada gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin yakınlarını protokol ile sağlık ekipleri teselli etmeye çalıştı.Askeri manga tarafından uçaktan indirilen Uzman Çavuş Hakan Ergin?in naaşı cenaze aracına konularak toprağa verileceği Espiye ilçesine gönderildi.