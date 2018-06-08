(Görüntülü) 22 yıldır, 'Öldürüldü' denilen oğlunu arıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta Sıdıka Çamçakal (60), 22 yıl önce 'Öldürüp gömdüler' denilen oğlu Mustafa Çamçakal'ın (38) cenazesini arayıp, katillerinin cezalandırılmasını istiyor. Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Mağralı Mahallesi'nde yaşayan baklava ustası Mustafa Çamçakal, 1994'te çalışmak için Balıkesir'in Erdek ilçesine çalışmaya gitti. Gittiğinde ailesini her fırsatta telefonla arayan Çamçakal'dan 1996'da bir daha haber alınamadı. Oğlunun, Erdek'te yanında çalıştığı ustası İ.K. tarafından öldürüldüğünü öne süren Sıdıka Çamçakal, şikayetçi olduklarını ancak İ.K.'nın mahkemede berat ettiğini söyledi. 'BOŞUNA ARAMA OĞLUNU ÖLDÜRÜP, GÖMDÜLER' 1996'da bir Ramazan günü İ.K.'nın kendisini aradığını belirten Çamçakal şunları söyledi: "22 yıl olduğu daha çocuktan haber yok. Ne yaptıysa ustası yaptı bunu. Başka kimse bir şey yapmadı. Ama orada telefon geldi bize ki 'Oğlun kaçtı vardı mı?' dedi. Ben de 'Hayır, sabah çıkan çocuk 6-7'de gelir mi? Sen ne yaptın çocuğuma?' diye sordum. O da 'Sen ondan ötesini sorma' dedi. Ben de 'Ne yapabilirim sana sormam da kimse sorabilirim. Öldürüp denize mi attın çocuğumu?' dedim. 'Yok, adı duyulmadık memlekete gittiği senin çocuğun' dedi. Telefonda 'Adı duyulmadık memleket ya toprağın altı ya da deniz. Bana çocuğumu ver' deyip feryat edince 'Senin oğlun adı duyulmadık memlekete gitti, sen benimle uğraşamazsın? dedi. Ondan sonra bir telefon geldi ve bana 'Teyzeciğim sen oğlunu niye arıyorsun? Oğlunu öldürdü ustası gömdü. Balıkesir ile Bandırma arasına gömdü. Sen niye arıyorsun, boşuna arama. Cahit'in de, eniştesinin de haberi var. hepsi bir gömdü çocuğu, çocuk beyin kanamasından öldü' dedi. İsmini sorduğumda 'Beni de kaybederler Mustafa ağabeyim' gibi diyerek ismini söylemedi." 'BİR KEMİĞİNİ BULUP DEFNETSEM MEZARINI SEVERDİM' 22 yıldır evlat hasreti çektiğini ve katilinin de berat ettiğini ifade eden Sıdıka Çamçakal, Cumhurbaşkanı ve Başbakandan yardım istedi. 'Öldürüldü' denilen oğlunun fotoğrafıyla avunan gözüyaşlı anne Çamçakal, "Sayın Başbakanım bunu duysun. Yeter artık biz dayanamaz olduk 22 senedir. yeter artık sesimizi duysunlar. Çocuklarımın da psikolojisi bozuldu. Bana bir ölüsünü verseler yeter. Ölüsü kalmadı da kemiğini versin bana yeter. Cumhurbaşkanıma, Başbakanıma yalvarıyorum, milletvekillerime yalvarıyorum sesimi duysunlar. Bize yardım etsinler. Benim imkanım olsa her yere gider ararım. Ölüsünü bulana kadar mücadele edeceğim, hiç bırakmayacağım. Allah kimsenin ümidini kesmesin. Bir ölüsünü, kemiğini bulsam defnetsem, mezarının başına varır severim" dedi.