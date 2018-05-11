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(Görüntülü) 20 kilometre gidip, öğrencilerin saçlarını yaptılar

Eyyüp BURUN -GAZİANTEP,() Gaziantep'te, bir bayan kuaförü kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki ilkokula giderek burada eğitim gören öğrencilerin saç bakımını yaptı. Bayan kuaförü Cengiz Tamer, sosyal sorumluluk projesi kapsamında...

Eyyüp BURUN -GAZİANTEP,() Gaziantep'te, bir bayan kuaförü kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki ilkokula giderek burada eğitim gören öğrencilerin saç bakımını yaptı. Bayan kuaförü Cengiz Tamer, sosyal sorumluluk projesi kapsamında merkez Şehitkamil ilçesine Yalangoz Mahallesi'ndeki ilköğretim okulundaki çocukların kişisel bakımlarını üstlendi. Ekibiyle beraber Yalangoz İlköğretim Okuluna giden Tamer, burada eğitim gören kız ve erkek öğrencilerin saç bakımlarını yaptı. Saçı uzun olan erkek öğrencilerin saçlarını kesen Tamer ve ekibi, kız öğrencilerin saç bakımını yaparak şekil verdi. Öğrenciler okulda yapılan etkinlik için Tamer ve arkadaşlarına teşekkür etti. Tamer ise kent merkezine gelmekte zorluk çeken öğrencileri 1 gün dahi olsa mutlu etmek istediklerini ifade ederek, Şehir merkezinde kuaför salonumuz var. Okul öğretmenleri de müşterimiz. Onlarla konuşurken aklımıza böyle bir fikir geldi. Öğrencilerin yanına giderek onlara yapabildiğimiz desteği vermek istedik. Çocuklar çok mutlu oldu. Ben ve çalışan arkadaşlarımız da onların sevinçlerine ortak olduk. İlk defa bir kuaförün okula gelerek saçlarını yapmasını şaşırtıcı buldular. Hepsi çok meraklıydı. Saçlarını yaptıktan sonra ailelerine göstermek için evlerine gittiler. Aileleri de sevindi. Bundan sonra da elimizden geldiğince benzeri projelerin içinde yer almaya çalışacağız diye konuştu.

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