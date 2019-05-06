(Görüntülü) 20 gündür aranan Furkan'dan acı haber; Çobanlar cansız bedenini buldu (ARŞİV)

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, ()-ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 20 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in, sabah saatlerinde evlerine 10 kilometre mesafedeki çukurda çobanlar tarafından cansız bedeni bulundu. Furkan'ın cansız bedeninin jandarma ve AFAD ekipleri tarafından defalarca arama yapılan bölgede bulunması dikkat çekti. Oğlu kaybolduktan sonra "Çocuğumu öldürüp, mezara gömdüm" diyen baba Fehim Yiğit, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.



Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı.



Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalarda, kovuklar, çukurlar iş makineleriyle kazıldı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.



BABASI 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI



Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, "Çocuğumu öldürüp, mezara gömdüm" dedi. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri mahallede inceleme yaptı. Kazı yapılan mezarda ise 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Baba Yiğit, daha sonra jandarmada verdiği ifadesinde suçu kabul etmedi. Son olarak Furkan'ı evlerinin önüne bıraktığını söyleyen baba, şüpheli ifadeleri ve tavırları nedeniyle dede Eset, babaanne Hatmi Sultan, zihinsel engelli amca Yusuf Yiğit ile birlikte 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına alındı.



Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 4 gün sorgulanan aile, 26 Nisan sabahı adliye sevk edildi. Babaanne ve engelli amca savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cumhuriyet Savcısı baba Fehim Yiğit ve dede Eset Yiğit'i tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Baba Fehim Yiğit, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, dede Eset Yiğit adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



ACI HABER 20'NCİ GÜNDE



Jandarma birlikleri, komandoların yanı sıra, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve köylüler, tüm bölgede aramalarına rağmen bulunamayan Furkan'dan bugün sabah saatlerinde acı haber geldi. Hayvan otlatmak için mahalleye 10 kilometre uzaklıktaki araziye giden çobanlar, bir çukurda Furkan'ın cansız bedenini buldu. Çobanlar hemen jandarmaya bilgi verdi.



Bölgeye gelen jandarma, çukur çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Küçük çocuğun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yapacağı incelemenin ardından Karaçoban Hastanesi morguna kaldırılacak. Furkan'ın cansız bedeninin, jandarma ve AFAD ekiplerinin defalarca arama yaptığı bir bölgede bulunması ise dikkat çekti.