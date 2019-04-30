Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, 20 dakika içerisinde 2 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi 86005 numaralı sokakta yürüyen S.G.'nin boynundaki altın kolye, 2 kişi tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Bu olaydan sadece 20 dakika sonra yakındaki Nusratiye Mahallesi 5015 sokak üzerindeki B.D.'ye ait cep telefonu aynı yöntemle çalındı. Vatandaşların şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, kimlikleri saptanan M.U. ve H.S.'yi kent merkezinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince teslim alınıp mağdurlar tarafından teşhis edilen şüpheliler sevkedildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(Görüntülü) 20 dakikada 2 kapkaç olayına karışan zanlılar tutuklandı
Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, 20 dakika içerisinde 2 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi...
30 Nisan 2019 Salı 12:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.