Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

(Görüntülü) 20 dakikada 2 kapkaç olayına karışan zanlılar tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, 20 dakika içerisinde 2 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi...

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, 20 dakika içerisinde 2 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdikleri iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi 86005 numaralı sokakta yürüyen S.G.'nin boynundaki altın kolye, 2 kişi tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Bu olaydan sadece 20 dakika sonra yakındaki Nusratiye Mahallesi 5015 sokak üzerindeki B.D.'ye ait cep telefonu aynı yöntemle çalındı. Vatandaşların şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, kimlikleri saptanan M.U. ve H.S.'yi kent merkezinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince teslim alınıp mağdurlar tarafından teşhis edilen şüpheliler sevkedildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328