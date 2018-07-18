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(Görüntülü) 2 yaşındaki Ahmet Muhammed, düdüklü tencereye sıkıştı (3)

DÜDÜKLÜ TENCEREYE SIKIŞAN ÇOCUĞU NASIL KURTARDIKLARINI ANLATTILAR Çorum'da düdüklü tencere içinde sıkışan küçük çocuğu kurtaran itfaiye ekibi amiri Ahmet İşli, küçük çocuğu nasıl kurtardıklarını anlattı. İhbar üzerine...

DÜDÜKLÜ TENCEREYE SIKIŞAN ÇOCUĞU NASIL KURTARDIKLARINI ANLATTILAR

Çorum'da düdüklü tencere içinde sıkışan küçük çocuğu kurtaran itfaiye ekibi amiri Ahmet İşli, küçük çocuğu nasıl kurtardıklarını anlattı. İhbar üzerine eve gittiklerini çocuğu tencere içinde sıkışmış halde bulduklarını belirten İşli, "Sağlıklı bir şekilde müdahale edebilmek için çocuğu dışarı çıkardık. Daha sonra kesici-ayrıcı makine yardımıyla düdüklü tencere içerisinde sıkışan çocuğu kurtardık. Çocuk çok korkmuştu ve panik halindeydi. Kullandığımız makinelerden korkmasın diye daha bir titizlikle daha bir itinayla müdahalede bulunduk. 17 yıllık itfaiyeciyim, çok olayla karşılaşıyoruz ama bu biraz ilginçti" diye konuştu.

Müdahale sırasında elinden yaralanan itfaiye eri Kazım Ünal ise "Kurtarma sırasında kesici-ayrıcı makine çocuğa zarar vermesin diye çok uğraştık. Makineyle tencereyi kesmeye çalıştığımız sırada ben çocuğun yaralanmaması için elimi tencerinin içinde tuttum. Bu sırada kesilen tencerenin çeliği elimi kesti. Sağ elimde kesik oluştu ancak çocuğu da sağsağlim kurtardık" şeklinde konuştu. 
 

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