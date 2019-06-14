(Görüntülü) 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Nusaybin ilçesi kırsalında 11 Haziran günü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Kılıç 1329 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada ele geçirilen 2'si Kalaşnikof 3 tüfek, 2 tabanca, gece görüş dürbünü, 2 el bombası, 12 şarjör, 208 fişek, elektrikli 17 fünye, telsiz, radyo, güneş paneli, sırt çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.
Nusaybin ilçesi kırsalında 11 Haziran günü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Kılıç 1329 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada ele geçirilen 2'si Kalaşnikof 3 tüfek, 2 tabanca, gece görüş dürbünü, 2 el bombası, 12 şarjör, 208 fişek, elektrikli 17 fünye, telsiz, radyo, güneş paneli, sırt çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.