(Görüntülü) 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.



Nusaybin ilçesi kırsalında 11 Haziran günü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Kılıç 1329 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada ele geçirilen 2'si Kalaşnikof 3 tüfek, 2 tabanca, gece görüş dürbünü, 2 el bombası, 12 şarjör, 208 fişek, elektrikli 17 fünye, telsiz, radyo, güneş paneli, sırt çantası ve çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.



