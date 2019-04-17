(Görüntülü) 2 ölümlü kazada 'asli kusurlu' sürücüye 15 yıl hapis istemi

ANTALYA'da geçen yıl nisan ayında 1'i öğrenci 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 öğrencinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklu yargılanan tanker sürücüsü Özkan Kepez'in 15 yıla kadar hapsi istendi. Aksu ilçesinde geçen 19 Nisan'da öğrenci servisi ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i öğrenci 2 kişi yaşamını yitirirken, 21 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası tanker sürücüsü Özkan Kepez tutuklandı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özkan Kepez, şikayetçiler ve iki tarafın avukatları katıldı. Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından gönderilen rapor okundu. Raporda, sürücü Özkan Kepez'in asli derecede ve tamamen kusurlu olduğu, öğrenci servisi sürücüsü Şaban Doğan'ın ise kusursuz olduğuna vurgu yapıldı. Şikayetçi avukatları rapora bir diyecekleri olmadığını belirtirken, sanık avukatı raporu kabul etmediğini söyledi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, düzenlenen raporlarda sürücünün asli kusurlu olduğuna vurgu yapıldığını belirterek, sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapsini istedi. Şikayetçi avukatlarından Eyüp Muslu, mahkeme heyetinin karar verirken sanığın bilinçli taksir ve olası kast durumunu da göz önünde bulundurmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre isterken, mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.