Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

(Görüntülü) 2'nci katın damından boşluğa düşen çocuğu CANKUR ekipleri kurtardı

ADANA'da 2 katlı evlerinin damında oyun oynarken iki ev arasındaki boşluğa düşüp, ayağı kırılan Emre Akdeniz'i (9) CANKUR ekipleri kurtardı. Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 2 katlı evlerinin damında oyun oynayan Emre...

ADANA'da 2 katlı evlerinin damında oyun oynarken iki ev arasındaki boşluğa düşüp, ayağı kırılan Emre Akdeniz'i (9) CANKUR ekipleri kurtardı. Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 2 katlı evlerinin damında oyun oynayan Emre Akdeniz, dengesini kaybedip iki ev arasındaki boşluğa düştü. Ayağı kırılan Akdeniz'in çığlıklarını fark eden yakınları, CANKUR ekiplerini aradı. Gelen kurtarma ekipleri, Akdeniz'i düştüğü yerden çıkarmak için evin yatak odasının demir şebekesini kesti. Bulunduğu yerden alınarak sedyeye konulan Akdeniz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328