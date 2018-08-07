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(Görüntülü) 2 kişiyi öldürmekten hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı

ADANA'da 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla, hakkında kesinleşmiş 35 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi Mehmet Kozan (36), yakalandı. Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 17 Nisan 2000 yılında, Alaattin Demir öldürüldü....

(Görüntülü) 2 kişiyi öldürmekten hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı
ADANA'da 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla, hakkında kesinleşmiş 35 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi Mehmet Kozan (36), yakalandı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 17 Nisan 2000 yılında, Alaattin Demir öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan Mehmet Kozan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Kozan'ın müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. 5 yıl cezaevinde kalan Kozan, serbest bırakıldı. Daha sonra yerel mahkemede tekrar görülen davada, hükümlüye 'kasten adam öldürme' suçundan 20 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Güvenlik güçlerince aranırken İstanbula giden Kozan, 21 Eylül 2011 tarihide ise Bakırköy ilçesinde alacak-verecek meseli yüzünden tartıştığı Hasan Günday'ı (37) öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Kozan, Osmaniye Cezaevi'ne kondu. Kozan, yargılandığı ikinci cinayetten de 15 yıl hapse mahkum edildi. Ancak hükümlü bulunduğu cezaevinden bir süre önce firar etti.

Hükümlünün Gülbahçesi Mahallesi'nde saklandığını belirleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi. Yakalanan Mehmet Kozan, işlemlerinin ardından cezaevine kondu.

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